"الغضبان" و "أبو على" يتفقدان مشروع استاد النادى المصرى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقة كامل أبو على، رئيس النادى المصرى، وبعض قيادات مجلس إدارة النادى، اليوم الخميس، مواقع العمل بأرض الاستاد الجديد، وذلك للاطمئنان على معدلات الإنجاز بقطاعات المشروع المختلفة ومدى مطابقتها للبرنامج الزمنى المقرر للمشروع التزاما بموعد الانتهاء والافتتاح العام المقبل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أهدى بورسعيد الاستاد الجديد الذى يعد واحدا من أحدث المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية.

وخلال الجولة، جدد محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسى على إنشاء استاد المصرى الجديد فى نفس الموقع التاريخى للنادى استجابة للرغبة الجارفة لمحبى وأعضاء المصرى، مشيدا بمجهودات الشركة القائمة على التنفيذ.

وقال إن الاستاد الجديد سيضيف لبورسعيد منشأة حضارية جاءت نتاجا للتعاون الإيجابي والمثمر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، مع محافظة بورسعيد، مشيرا إلى تحمل الجهتين لإجمالى تكلفة المشروع الكبير والتى تزيد عن مليار جنيه.

وأكد رئيس المصرى كامل أبو على، أن ناديه سيظل مدينا بالشكر للرئيس السيسى على توجيهاته التاريخية بإعادة إنشاء استاد المصرى، ولوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لاستجابتهما لطلبات إدارة وجماهير المصرى بشأن السعة الجماهيرية وتوافر الملحقات المطلوبة لاستقبال الفريق الاول لكرة القدم بالمصرى بتدريباته ومبارياته الرسمية.