العناية بالشعر فى الطقس المتقلب والحر الشديد.. تعرف على طرق حمايته

كتبت مروة محمود الياس

كيف يمكن للطقس أن يؤثر على صحة شعرك؟! هذا التساؤل تجيب عليه الدكتورة ابتسام عمرو، استشاري الأمراض الجلدية طب القصر العيني، حيث أوضحت أن التغيرات الجوية قادرة على إتلاف الشعر والتأثير عليه، خاصة إذا كنا نعانى من تغير الفصول ودرجات الحرارة غير مستقرة.

فالشعر يحتاج لبيئة صحية، وعلينا أن نحميه من التغيرات الجوية التي قد تؤثر على جماله وصحته، فعلى سبيل المثال، الحر الشديد قد يتسبب في زيادة التعرق مما يجعل الشعر أكثر احتياجا للغسيل والتنظيف العميق، وفى هذه الطقس الحار الذى نعانيه على كل سيدة العناية الجيدة بشعرها.

لذا تقدم استشاري الجلدية مجموعة من أبرز النصائح للعناية بالشعر، خاصة فى وضع تغير الفصول :

عندما تشتد الحرارة يجب غسل الشعر 4 مرات أسبوعيا ، اما عند الشعور ببرودة الطقس لا يجب أن يتخطى غسيل الشعر أكثر ثلاث في الأسبوع

عدم ربط الشعر بتسريحات تزيد من مشكلاته، كشد الشعر بشدة عند تجديله أو عمل الضفيرة

عند التعرق الشديد نتيجة الطقس الحار يجب غسيل الشعر سريعا وتجفيفه جيدا واستخدام سيروم خفيف القوام لدهان الشعر على الأطراف والقليل منه على باق الشعر

أصحاب البشرة الدهنية يجب أن يزيدوا عدد مرات غسيل الشعر من أربع إلي خمس مرات أسبوعيا خلال الطقس الحار

عدم تغطية الشعر داخل المنزل لفترات طويلة دون تهوية

تضفير الشعر في نهاية اليوم عند النوم، وتركه على هذا الوضع حتى الصباح