وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الخميس، بضرورة التصويت على مشروع القانون لمنح استراليا الغواصات الأمريكية من فئة "فرجينيا" والتي تعمل بالطاقة النووية لتعزيز أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولقطع الطريق أمام المطامع الصينية .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق على أهمية اتفاقية "أوكوس"الموقعة مع المملكة المتحدة واستراليا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والدفاعية مع تلك الدول، مشددة على اهتمام الدولتين بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية مع واشنطن .

يذكر أن الصين نددت في وقت سابق ببرنامج التعاون الضخم في إشارة إلى توقيع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على خطة مشتركة تهدف إلى إنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بهدف مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، محذرة من أن الاتفاقية تمثل "طريقا خاطئا وخطرا ".