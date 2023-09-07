اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمصنع ملابس فى الشرقية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:58 ص
السيطرة على حريق بمصنع ملابس فى الشرقية الحماية المدنية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع ملابس نطاق مركز أبوكبير وأسفر عن إصابة 3 عمال بحروق.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ملابس بكفر النمر مركز أبوكبير.
 
دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا  للحروق لتلقى الإسعافات الأولية.، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بـ مخبز عيش  بجوار المصريه بلازا.
 
 

 


العاشر من رمضان

حريق مصنع ملابس

ابوكبير

الشرقية



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