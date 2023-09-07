السجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين لإدانتهم بسرقة مليون جنيه بكفر الشيخ

حكمت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، حضوريًا على 4 متهمين، وغيابيًا لمتهمين آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات لقيامهم بسرقة مبلغ مليون جنيه من آخر بالتحايل والإكراه والترهيب بالأسلحة البيضاء والنارية، كما الزمتهم المصاريف الجنائية ،وذلك في أحداث القضية المقيدة برقم 1607 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كلا من، "ح.م.ع.ع.م"،محبوس، 35سنه، و"م.ع.س.ع.ش"، محبوس، 36سنة، و"ا.م.ص.ب"محبوس، و"ا.ط.ه.م"،محبوس، و"ا.ص.ب.عط، وهارب، و"م.س.م.ا"،هارب، وجميعهم من قرى مركز سيدي سالم .

وجاء في قرار الإحالة أنهم يوم 6 مارس الماضي خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه ا.س.ا.س.بان اتفق المتهم الأول مع المجني عليه للتقابل مع نجل شقيقه ( المتهم الخامس) بزعم استبدال العملات خاصته ، وبالانتقال إلى مكان تواجده مستقلا رفقته سيارة المجني عليه وقيادته، استدرجه لمكان ناء بعيدا عن أعين المارة ، وفوجئ بباقي المتهمين مستقلين دراجاتهم النارية في انتظارهم بمحل الواقعة مشهرين الأسلحة النارية والبيضاء في وجهه ، وبثوا فيه الرعب وسرقوا المبلغ المالي حوزته واتلفوا إطار سيارته.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه ورده اتصال تلفوني من المتهم الأول للتقابل مع نجل شقيقه المتهم الخامس لاستبدال العملات خاصته ، وبالانتقال للمكان المحدد رفقته بسيارة المجني عليه ، استدرجه لمكان ناء، و فوجئ بالمتهم الاول وباقي المتهمين مشهرين أسلحتهم البيضاء والنارية وبثوا فيه الرعب واستولوا منه علي مبلغ مليون جنيه ، كما أتلفوا إطار سيارته.

وفي التحقيقات أمام النيابة العامة قال الرائد محمد إبراهيم قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين ، فقد تمكن من ضبط المتهم الأول وبحوزته مبلغ 80 ألف جنيه وهاتف محمول ، وضبط المتهم الثاني وبحوزته 73 ألف جنيه وهاتف محمول وارشد عن مبلغ 50 ألف جنيه والذي ضبط مع آخر ثبت حسن نيته، كما تمكن من ضبط المتهمين الثالث والرابع وبحوزتهما مبلغ 520 ألف جنيه، وأقروا بأن المبلغ المضبوط من متحصلات جريمتهم ، كما أن التحريات أثبتت صحة الواقعة.