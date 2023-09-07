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"الثقافة" تستجيب لنداء نجلاء فتحى وتعيد لوحة "عاش هنا" أمام منزل حمدى قنديل

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:45 م
"الثقافة" تستجيب لنداء نجلاء فتحى وتعيد لوحة "عاش هنا" أمام منزل حمدى قنديل نجلاء فتحى
كتبت بسنت جميل

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بعد توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده بإعادة تركيب لوحة "عاش هنا" أمام منزل الكاتب الكبير حمدى قنديل بدل اللوحة المفقودة.
 
وناشد أبو سعدة أصحاب العقارات بأن يتعاونوا في الحفاظ علي هذه اللوحات لأن شخصيات هذا المشروع يستحقون كل التقدير والتكريم فهذه اللوحات التعريفيه تعد درع تكريم لهم. 
 
وقام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتحرير محاضر سرقة بخصوص البلاغات الواردة. 
 
وكانت الفنانة نجلاء فتحي قد تحدثت منذ أيام قليلة عن ضياع لوحة "عاش هنا" المتعلقة باسم الإعلامي الراحل حمدي قنديل، فى مصر الجديدة، وهو ما استجابت له وزارة الثقافة سريعا.
 
ويذكر أن مشروع عاش هنا يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذى سبق أن وقع بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء و الجهاز القومي للتنسيق الحضارى لتوثيق الأماكن التي عاش بها رموز الوطن.
 
هنا عاش حمدى قنديل
عاش هنا حمدى قنديل
 

التنسيق الحضاري

عاش هنا

نجلاء فتحي

حمدي قنديل



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