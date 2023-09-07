التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية بالشرقية

البداية عندما تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ربع نقل في ترعة الاسماعيلية .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة، وسقوطها في ترعة الإسماعيلية ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة .

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مشتول السوق المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

صرحت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بالشرقية بدفن جثمان سائق شاب؛ لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بينما تم إنقاذ زوجته وابنته إثر سقوط سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية نطاق بمركز مشتول السوق.