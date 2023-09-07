الأدلة الجنائية: ماس كهربائى وراء حريق مخزن السيارات فى الأزبكية

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الأدلة الجنائية فى واقعة حريق شب داخل مخزن تابع لمحل قطع غيار سيارات، أن ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال وراء اندلاع النيران، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد باشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة التوفيقية ، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واستمعوا إلى أقوال الشهود للوقوف على كشف غموض ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لكشف غموض ملابسات الحريق، والتاكد من عدم وجود شبهة جنائية.