اعترافات لصوص محتويات السيارات بالقاهرة: نفذنا 7 جرائم سابقة بأسلوب الفك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة محتويات السيارات بالقاهرة اعترف بارتكابه 7 جرائم سابقة بأسلوب الفك.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يتتبع تحركات السيارات المقرر سرقتها لمدة أيام والأماكن التى تتوقف فيها، وينتظر حتى ساعة متأخرة وأقوم بسرقة محتويات السيارات بطاريات وستبين.

كما أرشد المتهم عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بطارية سيارة مفاتيح ربط وإستبن، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها، وقيامه بمزاولة نشاطاً تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "الفك".