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إطلاق مرحلة جديدة من المشروع المصرى اليابانى بالمدارس فى الأقصر.. صور

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:20 م
إطلاق مرحلة جديدة من المشروع المصرى اليابانى بالمدارس فى الأقصر.. صور جانب من إطلاق المشروع
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الوفد الياباني لتدشين المكون الثاني للمشروع المصري الياباني بالمدارس الحكومية القائمة، وذلك تحت مظلة مؤسسة حياة كريمة (تمهيداً للمرحلة الثانية من المشروع)، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتورة نيفين حمودة مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الإستراتيجية، والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
 
ويقول الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تأتي هذه الزيارة ضمن جولة داخل المحافظات المصرية، والتي تستهدف إختيار 100 مدرسة من المدارس المصرية القائمة لتقدم من خلالها بعض أنشطة التوكاتسو، حيث شملت الجولة مدارس الشهيد أحمد مرتضى للتعليم الأساسي، ونجع الدار للتعليم الأساسي، ويوسف عجلان للتعليم الأساسي بإدارة الطود التعليمية، وانتهت الجولة بلقاء تعرفي بأنشطة التوكاتسو بمركز إعداد القادة بقرية الطود.
 
وكان قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بمتابعة المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وخلوها من جميع الرواكد التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بأي طالب، مع ضرورة إخطار المديرية بأي طارئ، كما أكد على تفعيل سجل الحوادث والسرقات مع إخطار الجهات المعنية بذلك، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري الإدارات التعليمية استعداداً للعام الجديد.
 
زيارة وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة في المشروع المصري الياباني
زيارة وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة في المشروع المصري الياباني

لقاء وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة في المشروع المصري الياباني
لقاء وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة في المشروع المصري الياباني

مسئولى الوفد اليابانى مع قيادات الأقصر
مسئولى الوفد اليابانى مع قيادات الأقصر

وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة في المشروع المصري الياباني
وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة في المشروع المصري الياباني

وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة
وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفد يابانى لإطلاق مرحلة جديدة
 
 
 
 
 

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