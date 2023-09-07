إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق الضبعة الصحراوى

كتب - عبد الرحمن سيد

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الضبعة الصحراوى ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الضبعة الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .