إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء المخالف بالقصاصين والقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قامت الوحدة المحلية لقرية 30 يونيو، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بإيقاف شدة خشبية لبناء مخالف، على مساحة 96 مترا بعزبة السويدات، وتمت الإزالة في حضور رئيس القرية والقسم الهندسي بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الخميس، بإزالة لمبنى غير مكتمل البناء بالطوب الأبيض، مبني على أرض زراعية على مساحة 120 مترا تقريبًا، وتمت الإزالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

على جانب آخر، نفذ قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثان بمدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع العشريني وشارع المستشفى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق ورفع 300 حالة إشغال، بجانب رفع ومصادرة 30 استاند حديد، و20 كرسي بلاستيك و10 استاند إعلانات بدون ترخيص.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وتتفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.