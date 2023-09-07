إزالة تعديات المزارع السمكية تمهيدا لتشغيل محطة الصرف بمنطقة سهل الحسنية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا ، لمتابعة ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد ، و إزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي ، بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، و اللواء على العماري مساعد مدير الأمن ومحمد السعيد ( جهاز التعمير والتنمية الزراعية ) مديرية الزراعة وممثلي وزارة الزراعة ومسئولى الرى والصرف بمنطقة شرق الدلتا و ممثلي وزارة الرى و الإدارات المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي الحالي في الأعمال التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، والتي تأتي في إطار خطة التحول من الاستزارع السمكي للاستزراع النباتي بالمنطقة، كما استعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتشغيل محطة الصرف الرئيسية بمنطقة سهل الحسينية ضمن اعمال تطوير المنطقة ، والجدول الزمني لخطة العمل الخاصة بمساحة 17 ألف فدان، ومستجدات تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء السابق، فضلا عن استعراض تطورات العمل من جانب الجهات المعاونة مع المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار تنفيذ تجفيف الأراضي بشمال سهل الحسينية للبدء في تحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، مشددا على كافة الجهات المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينهم، و متابعة أعمال ازالة التعديات المزارع السمكية و اعمال تجفيف الأرض، وتحصيل وتدقيق بيانات المواطنين، واستمرار إغلاق فتحات الترع، مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

وشدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية وتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة، تماشياً مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا علي متابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي لزيادة الرقعة الزراعية

كما وجه الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشكر لمحافظ بورسعيد علي تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ٱليات إزالة المزارع السمكية المخالفة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي وإعادة بنائها لتوفير المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم في توفير احتياجات المواطنين ، مؤكدا علي الاسراع في الخطوات التنفيذية للانتهاء من الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.