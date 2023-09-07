اليوم السابع
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إحالة لص مواتير المياه بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:45 ص
إحالة لص مواتير المياه بالقاهرة للمحاكمة الجنائية محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، مسجل خطر، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة الخليفة.
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) ،لارتكابه عدد (4) حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
 
 
 

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