جاء ذلك خلال لقاء ستولتنبرج اليوم الخميس بأعضاء البرلمان الأوروبى، الذي رحب خلاله بالتقدم المحرز في التعاون بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وشدد على أهمية دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة. كما وشارك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، بحسب الموقع الرسمي لحلف الناتو.

ورحب ستولتنبرج بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في هجومها المضاد، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية "تكتسب الأرض تدريجيا" وأنها "تمكنت من اختراق الخطوط الدفاعية للقوات الروسية، وهي تتقدم للأمام".

وأضاف ستولتنبرج أن "الأوكرانيين يفوقون التوقعات مرارا وتكرارا. وعلينا أن نتذكر ما هي مسؤوليتنا: مسؤوليتنا في دعمهم ".

وأكد أن "دعم أوكرانيا ليس خيارا. إنها ضرورة لضمان الحفاظ على السلام لأعضائنا ولبلداننا ولضمان أن الأنظمة الاستبدادية لا تحقق ما تريد من خلال انتهاك القانون الدولي واستخدام القوة العسكرية".

كما أدان ستولتنبرج قرار روسيا بالانسحاب من صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الناتو والاتحاد الأوروبي، رحب ستولتنبرج بتعمق التعاون في مجالات تشمل الفضاء الإلكتروني والفضاء والبنية التحتية الحيوية والتنقل العسكري والاستقرار في غرب البلقان والأمن البحري والمزيد من المجالات.

وقال "إنني أؤمن بالتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، لأننا نتقاسم نفس القيم، ونتقاسم نفس التحديات. نحن منظمتان مختلفتان، ولكن لدينا الكثير من القواسم المشتركة".

