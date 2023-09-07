أقراص منومة وعصا خشبية.. أدوات عامل لقتل صديقه فى المنصورة

كتب إيهاب المهندس

سيطر الشيطان على عقل عامل وقرر التخلص من صديقه بعد علمه بحيازته مبلغ مالي داخل مسكنه الذي يقيم فيه بقرية شها بالمنصورة، واستعان بقريب له وقتلا المجني عليه بدم بارد بعدما وضعا له المنوم في العصير، وتعديا عليه بعصا وحجر حتي فارق الحياة.

وسافر المجني عليه "ضوي.ر"، 31 سنة، من مركز أبنوب بأسيوط، لمدينة المنصورة بحثا على لقمة عيشه، وكان يسكن بالقرب منه المتهم "سامح.م"، 37 سنة، عامل، من مركز أبنوب، صديق عمره، وجمعتهم صداقة دعمتها سنوات الغربية وأكل العيش، ففي الغربة تظهر معادن الرجال ولكل قاعدة شواذ.

وبكل عفوية كان المجني عليه يحكي لصديقه عن كل تفاصيل حياته، واخبره بأن لديه مبلغ من المال بحوزته، في هذه اللحظة وسوس الشيطان في عقل المتهم "سامح"، وردد بعض الكلمات بينه وبين نفسه قائلا: ممكن استولى على المال دا واحقق أحلامي"، فقرر التخلص من صديقه من أجل المال الحرام.

وجلس المتهم "سامح"، يفكر على طريقه يستولي بها على مال صديقه، وقص ما يفكر فيه على أحد أقاربه ويدعي "مرسي.م"، 22 سنة، واتفق معه على إيجاد طريقه للحصول على أموال المجني عليه.

المتهمان ذهبا لشقة المجني عليه، ووضعا له منوم في العصير، وبمجرد استغراق المجني عليه في النوم انقض عليه المتهمين وتعديا عليه بحجر وعصا خشبية، حتي فاضت روحه إلى بارئها ثم قاما بالاستيلاء على الأموال التي يمتلكها.

اعتقد المتهمين ان جريمتهما لن تكتشف، وأنهما سينعمان بالمال الحرام اللذين تحصلا عليه من جراء قتل المجني عليه، واعتقدوا ان تخلصهما من أدوات الجريمة ستكون حلقة مفقودة ستصعب عملة التعرف عليهما.

بعد حدوث الواقعة نجحت أجهزة الأمن في كشف تفصيلها وتم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهما للمحكمة الجنائية التي قررت بإحالتهما لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لتنتهي جريمة بشعة هزت قلوب أهالي قرية شها بالمنصورة.