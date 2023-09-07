أسعار الدواجن تسجل 65 جنيهًا للكيلو فى الأسواق اليوم

كتبت أسماء نصار

‫ شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 58 جنيها فى المزرعة و 64 - 65 جنيهًا للمستهلك و120 جنيهًا للبلدى والساسو، وهو ما يعد استقرارًا لأسعار الدواجن بعد توافر الأعلاف المحلية والمستوردة، من جانب الدولة.

‎وقد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الانتاج .

‎وأضاف أنه خلال الفترة من 18/8/2023 حتى 24/8/2023 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.

‎وقال القصير إن الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023) 7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.