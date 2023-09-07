أخبار مصر.. مكتب التنسيق يعلن بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى السبت

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت وزارة التعليم العالى أنه في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثانيللثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة . وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

تشغيل محطتى مترو السودان وإمبابة و4 محطات أخرى بالخط الثالث فى أكتوبر

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم تشغيل الجزء الثاني 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أكتوبر القادم، بطول 6.6 كم، وتشتمل على 1 محطة نفقية (السودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم بدء إختبارات التشغيل التجريبي لهذا الجزء فى 15/5/2023 ومخطط التشغيل في أكتوبر2023، وأن هذه المرحلة ستخفف الازدحام بشكل كبير في المناطق التى تخدمها خاصة أنها تربط مع الطريق الدائرى وهو محور مرورى هام.

ذا أثليتك: صلاح مستمر مع ليفربول ولا توجد فرصة أمام اتحاد جدة السعودى

أكد الصحفي جيمس بيرس بصحيفة "ذا أثليتك"البريطانية، إن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مُستمر داخل صفوف الريدز ولا توجد نية لرحيله إلي اتحاد جدة قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي اليوم الخميس.

قال بيرس خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية"، إنه لا يتوقع حدوث أي مفاجأت فيما يخص إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلي الاتحاد السعودي، مُشددا على أن النجم المصري مُستمر مع الريدز الموسم الجاري 2023-2024.

وكشف صحفي "ذا أثليتك"، عن تواصله مع مسئولي نادي ليفربول، وأكدوا له أن قصة إنضمام محمد صلاح إلي ليفربول إنتهت فعليًا، وليس هناك فرصة لمغادرة "مو" إلى الدوري السعودي في الوقت المتبقي من الميركاتو الصيفي.

الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة بينها مشروع بيت الوطن

المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المهلة التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وفقا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة، ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الجيزة: طلاء عقارات الدائرى لتوفير تجربة سياحية مميزة لزائرى المتحف المصرى الكبير

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعداداً لافتتاحه.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله لتوفير تجربة سياحية مميزة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.