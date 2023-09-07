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أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:36 م
أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة حالة الطقس- ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء .
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الجمعة :  القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 

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