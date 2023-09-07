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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقع تسجيلها اليوم

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:10 ص
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقع تسجيلها اليوم درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء على مدار اليوم، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدأت أمس الأربعاء، حيث يستمر تأثر البلاد اليوم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة  على كافة  الأنحاء ووجود أتربة عالقة نهارا ونشاط للرياح على بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم على القاهرة العظمى 39  درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة  والصغرى  29 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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