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80 جنيها للابتدائية و100 للثانوى.. رسوم امتحانات طلبة المدارس الخاصة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:00 ص
80 جنيها للابتدائية و100 للثانوى.. رسوم امتحانات طلبة المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم نسب تحصيل وأوجه صرف وتوزيع قيم المبالغ المالية المحصلة مقابل إجراء امتحانات النقل بشأن التعليم الخاص، موضحة أنه حرصا على انتظام الدراسة والعام الدراسى الجديد بالمدارس الخاصة وبما يتفق مع التنظيم القانونى لهذه النوعية من المدارس ومن أجل حسن سير امتحانات النقل بالمدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد وخاصة بعد ارتفاع أسعار الورق وأدوات الطباعة بصورة تستوجب التدخل التنظيمى من الوزارة تم إجراء تعديلات بسيطة فى قيمة مقابل إجراء امتحانات التى يتم تحصيلها من طلاب هذه المدارس والمنصوص عليها بالمادة 35 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مشددة على أنه يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بالتالى: 
- تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل بالدور الأول وفق الفئات التالية:
 
- 80 جنيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية، و90 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية و100 جنيها لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها، مشددة على أنه تحصل ذات القيم من كل تلميذ يقرر عقد امتحان دور ثان له من طلاب المدارس الخاصة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزع قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المحصلة من التلاميذ بكل مدرسة وفق النسب وأوجه الصرف على أن يخصص 50% من هذه المبالغ للمدارس لشراء أوراق الامتحانات ومستلزمات الطباعة وأعمال وضع الامتحانات و50% تورد للإدارات التعليمية.
 

التربية والتعليم

رسوم إجراء امتحانات طلاب المدارس الخاصة

تحصيل رسوم مقابل إجراء امتحانات المدارس الخاصة

العام الدراسى الجديد



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