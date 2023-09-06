7 إجراءات هامة لاعتماد تاجر تموينى مستجد.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

يتساءل العديد من المواطنين حول إجراءات اعتماد تاجر تموينى مستجد، والتي أوضحها الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالى:

1 - أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

2 - سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3 - إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4 - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

5 - وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6 - أن يتقدم بكشوف ترغيب أى عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

7 - يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.