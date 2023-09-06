اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 04:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

7 إجراءات هامة لاعتماد تاجر تموينى مستجد.. تعرف عليها

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:00 ص
7 إجراءات هامة لاعتماد تاجر تموينى مستجد.. تعرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل العديد من المواطنين حول إجراءات اعتماد تاجر تموينى مستجد، والتي أوضحها الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالى:

1 - أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل. 

2 - سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3 - إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4 - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.  

5 - وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6 - أن يتقدم بكشوف ترغيب أى عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

7 - يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.


التموين

تاجر تموينى

سجل تجارى



الموضوعات المتعلقة

هل يوجد نقص فى كمية السكر المعروضة بالأسواق ومنافذ التموين.. الحكومة تجيب

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:00 م

افتتاح 10 مكاتب تموين متطورة وصوامع بالشرقية بتكلفة مليار و109 ملايين جنيه

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:09 م

الحكومة تنفى وجود نقص فى كميات السكر المعروضة بالأسواق ومنافذ التموين

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:40 ص

تموين المنيا: ضبط 143 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:12 ص

مباحث التموين تواصل حملات ضبط السلع والمنتجات المغشوشة في الجيزة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:37 ص

"تموين جنوب سيناء" يحرر 246 محضرا بمخالفات فى الأسواق

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:08 م

التموين: إنشاء وحدات لإنتاج الوقود الحيوي والأكسجين والنيتروجين بتكلفة 38 مليون جنيه

الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:23 م

"التموين" تتمكن من مصادرة 3.5 طن قمح متداول بدون تصريح في الإسكندرية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 02:58 م

التموين: 300 متسابق و400 تصميم بمسابقة شعار أسواق المزارعين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:41 ص

مديرية التموين بسوهاج تنهى استعداداتها لإطلاق معارض "أهلا مدرستى"

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة