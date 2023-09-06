اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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وول ستريت جورنال: الصين تحظر استخدام هواتف آيفون للموظفين بالحكومة أثناء العمل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:09 ص
وول ستريت جورنال: الصين تحظر استخدام هواتف آيفون للموظفين بالحكومة أثناء العمل هاتف ايفون - أرشيفية
وكالات

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سلطت صحيفة وول ستريت جورنال، الضوء على حظر الصين استخدام هواتف آيفون للموظفين في الحكومة أثناء العمل.

 

وكان قد تم الكشف عن هاتف ذكى صيني جديد، والذى قالت صحيفة واشنطن بوست أنه أثار مخاوف فى واشنطن من أن تكون العقوبات الأمريكية قد فشلت فى منع الصين من إحراز تقدم تكنولوجى كبير. ومثل هذا التطور سيؤكد على الأرجح تحذيرات صناع الرقائق الأمريكية بأن العقوبات لن توقف الصين، بل ستدفعها على مضاعفة جهودها لتصنيع بدائل للتكنولوجيا الأمريكية.

 

وأطلقت شركة هواوى الصينة هاتف Mate 60 Pro، الذى يمثل علامة جديدة فى قدرات الصين التكنولوجية، حيث يحتوى بداخله على شريحة متقدمة تم تصميمها وتصنيعها فى الصين رغم قيود التصدير الأمريكية، التي كانت تهدف إلى منع الصين من تحقيق هذه القفزة التكنولوجية، وقد تم فرض هذه العقوبات لأول مرة فى ظل إدارة ترامب وتواصلت فى ظل إدارة بايدن.

 

ورأت الصحيفة أن توقيت الإعلان عن الهاتف، يوم الإثنين الماضى، وأثناء تواجد وزيرة التجارة الأمريكية فى بكين، يبدو استعراضا للتحدى، حيث أعلنت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أنه يثبت للولايات المتحدة أن الحرب التجارية فاشلة.

 


الصين

حكومة الصين

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