وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: لا تهاون فى غياب الأطقم الطبية بالمستشفيات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة في القليوبية، جولة مرورية مفاجئة بمستشفى رمد بنها للاطمئنان على أحوال المرضى والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدوية، وانتظام سير العمل بالمستشفى، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية، والدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بالقليوبية.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الجولة، أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث مع المرضى لاستطلاع آرائهم في جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان بالمستشفى.

وتابع وكيل الوزارة، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك تواجد الفريق الطبي النوباتجي كاملا، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي حالات غياب من الفريق النوبتجي.

وأسفرت الزيارة عن عدة توصيات أهمها:

- رفع مستوى الأداء الفني للمستشفى.

- ضرورة إجراء عمليات الحول في خلال 48 ساعة.

- رفع مؤشرات الأداء بالعمليات الجراحية بحيث لا يقل عددها عن 30 عملية يوميا مناظرة بكبرى مستشفيات الرمد في الجمهورية.

جاءت الزيارة بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفي إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمة لائقة للمواطنين والتخفيف عن المرضى والحد من آلامهم.



المتابعة داخ المستشفيات



جانب من الجولة



خلال الجولة بالمستشفيات



مسصتشفى رمد بنها



