وصول الفنانة إيمى سالم لحضور معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة التبديد

كتب أحمد إسماعيل

وصلت منذ قليل لمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، الفنانة إيمى سالم ، لحضور معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذى طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بفحص الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى ، وعنوان السكن الخاص بها لاخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وأضاف دفاع الفنانة إيمى سالم في حديثه للمحكمة :" الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى. "

فيما قالت الفنانه إيمى سالم للقاضي"والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانه إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنية.

يشار إلى أن الفنانه إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.