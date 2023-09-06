اليوم السابع
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على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023...

وزير الصحة يستقبل مدير معهد الالتهابات البكتيرية فى ألمانيا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 09:36 ص
وزير الصحة يستقبل مدير معهد الالتهابات البكتيرية فى ألمانيا جانب من اللقاء
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الدكتور هاينريش نويباور، مدير معهد الالتهابات البكتيرية بمعهد " فريدريش لوفلر" بألمانيا، لمناقشة سبل التعاون المشترك وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد للعمل من خلال استراتيجية الصحة الواحدة؛ من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية المنقولة بالنواقل والقضاء عليها، حيث أن المعهد متميز في مجال التصدي لتلك الأمراض.
 
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في مجال المعامل وتطويرها وتطوير استراتيجيات العمل بها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون لتدريب العاملين بالمعامل وإمكانية إيفادهم إلى الدولة الألمانية لتلقي التدريبات اللازمة بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم وينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أن مصر تمتلك نظام ترصد قوي لرصد الأمراض الفيروسية والمعدية، مما يجعلها تتنبأ بأي مشاكل صحية قد تحدث مستقبلاً، مشيراً إلى أن  الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل فريق عمل للتواصل مع المعهد والوصول إلى آليات تعاون واضحة تخدم بدورها الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.
 
 

الصحة

الالتهابات البكتيرية

العاصمة الادارية

الخدمات الطبية



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