وزير الزراعة يشارك بالمنتدى الأفريقى لنظم الغذاء فى تنزانيا

كتبت أسماء نصار

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها الي العاصمة التنزانية دار السلام للمشاركة في المنتدي الأفريقي لنظم الغذاء، وذلك في إطار التعاون الإقليمي مع مختلف دول القارة الأفريقية وتلبية لدعوة من سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ويلقى القصير كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية بالجلسة الرئاسية، كما أنه من المتوقع ان يشارك في عدد من الجلسات الجانبية بالمنتدي فضلا عن اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول القارة الأفريقية لبحث أوجه التعاون المختلفة علي الصعيدين الثنائي والمتعدد وذلك لدعم جهود القارة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومتطلبات استدامة الأنظمة الغذائية بها،