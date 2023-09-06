اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يشارك بالمنتدى الأفريقى لنظم الغذاء فى تنزانيا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 09:35 ص
وزير الزراعة يشارك بالمنتدى الأفريقى لنظم الغذاء فى تنزانيا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها الي العاصمة التنزانية دار السلام للمشاركة في المنتدي الأفريقي لنظم الغذاء، وذلك في إطار التعاون الإقليمي مع مختلف دول القارة الأفريقية وتلبية لدعوة من سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.
 
ويلقى القصير كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية بالجلسة الرئاسية، كما أنه من المتوقع ان يشارك في عدد من الجلسات الجانبية بالمنتدي فضلا عن اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول القارة الأفريقية لبحث أوجه التعاون المختلفة علي الصعيدين الثنائي والمتعدد وذلك لدعم جهود القارة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومتطلبات استدامة الأنظمة الغذائية بها، 
 
 

وزير الزراعة

العلاقات الزراعية

الغذاء

تنزانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة