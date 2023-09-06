وزير الخارجية المغربى: انضمام مصر لبريكس يعكس أهمية دولنا العربية

بيشوى رمزى

أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته الرئاسة المصرية للدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية، وذلك في أعقاب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

وأضاف، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم العمل العربي المشترك لتحقيق الرؤى المشتركة وعلى رأسها التنمية المستدامة، من خلال تحقيق العديد من الشراكات.

ودعا إلى إعادة تنظيم الشراكات بين جامعة الدول العربية ومختلف التكتلات الأخرى، بما يحقق المصلحة الجمعية، مهنئا مصر بانضمامها إلى تجمع بريكس، مؤكدا أنه يعكس الأهمية الكبيرة التي باتت تحظى بها الدول العربية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المغرب مستعد للتعاون مع كافة الدول اعضاء مجلس الجامعة العربية، لدعم العمل العربي المشترك ودعم الياته. وأضاف أن موقف بلاده ثابت تجاه القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، مشددا على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس وضمان حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام الدائم والعادل.

وكانت قد بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 160 من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى وذلك بمقر الأمانة العامة.