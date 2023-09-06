وقال بلينكن - في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء، "هذه المرة الرابعة التي أقوم فيها بزيارة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وفي كل زيارة أشعر بالذهول ازاء مدى صمود وشجاعة الشعب الأوكراني وقواته وقيادته".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل دوما على التأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه ليس فقط للانتصار في هجومها المضاد وإنما ايضا على المدى الطويل، للتأكد من أن لديها قوة ردع وقدرات دفاعية قوية، ذلك إلى جانب مساعدتها في جهود إعادة الإعمار والنهوض مجددا بالاقتصاد.

يشار إلى أن زيارة بلينكن تهدف إلى عقد اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير خارجيته دميترو كوليبا.

