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وزير التجارة السويدى يحتفى بزيارته للأهرامات والمتحف المصرى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 05:51 م
وزير التجارة السويدى يحتفى بزيارته للأهرامات والمتحف المصرى وزير التجارة السويدى يزور الأهرامات
كتبت: هناء أبو العز

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على هامش زيارته لمصر، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين، ولقاءه بعدد من الوزراء، زار وزير التجارة والتعاون الدولي السويدى يوهان فورسيل، المتحف المصرى وأهرامات الجيزة.
 
واحتفى الوزير بزيارته على مواقع التواصل الاجتماعى، وقامت السفارة السويدية بالقاهرة بنشر صور له داخل الأماكن السياحية، وعلقت السفارة عبر حسابها بموقع "إكس"، قائلة: نشهد هذا الأسبوع استضافة وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي السويدى، يوهان فورسيل، خلال زيارته إلى مصر لعقد اجتماعات بنّاءة مع وزراء مصريين، وبداية زيارته إلى أم الدنيا قام بزيارة المتحف المصرى الكبير واستكشف أهرامات الجيزة الأسطورية".
 
وكان وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي، قد عقد عدة لقاءات في مصر مع وزارء التجارة والصناعة والاستثمار بالإضافة إلى لقاءه عددًا من رجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصرى.

وزير التجارة السويدى

اهرامات الجيزة

المتحف المصرى

السفارة السويدية



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