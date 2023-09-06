هل تشجع وزارة قطاع الأعمال العام الشراكة مع القطاع الخاص؟ 8 نقاط تجيب

كتب عبد الحليم سالم

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام من خلال استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية للتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذى يؤكد الرغبة القوية والجادة فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته فى الاقتصاد القومي.

تعرف على رسائل الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام لتشجيع القطاع الخاص والشراكة معه في 8 نقاط .

1 - العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

2 - القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا.

3 - مواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية.

4 - استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.

5 - الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية.

6 - ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة.

7 - تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها موجها بانهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع.

8 - إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.