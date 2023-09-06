هل تحدد محاكم الأسرة أماكن وأوقات معينة لتنفيذ حق رؤية الأبناء؟

كتبت أسماء شلبى

الرؤية وفقا لنصوص القانون أكدت أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

وخلال السطور التالية يرصد "اليوم السابع" أهم 14 معلومة عن قانون الرؤية :-

1-الأماكن المحددة للرؤية النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة.

2- الضوابط التي أوردها القانون لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

3- هناك اثار مترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية.

4- أقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس.

5-الملاحقة بدعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

6-وضع شروط رؤية الأطفال بأن تتم الرؤية فى مكان قريب من مسكن الأطفال.

7- الرؤية دائما تكون في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا

8- الرؤية تكون مرة واحدة فى الأسبوع وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.

9- يجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل.

10-يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية.

11-يتم إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة .

12-يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك.

13-يتم إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه.

14-عدد الجلسات التي تشملها القضية لا تتجاوز جلستين إلى ثلاث جلسات، أي أن الدعوي تكون مدتها ثلاث أشهر بحد أقصى.