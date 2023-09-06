نصائح فعالة لحماية الصغار من لدغات "الناموس"

كتبت مروة محمود الياس

مازلنا في حالة من التغيرات الجوية، ومع تغير الفصول نشعر بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة، ومن المعروف أنه يزيد في هذه الأثناء انتشار البعوض "الناموس"، ولدغاته المزعجة.

يقدم تقرير مطول نشر بموقع center for disease control and prevention ، طرق بسيطة وسهلة للتعامل مع لدغات "الناموس" المزعجة، والتي تسبب الحساسية لدى البعض، خاصة الأطفال والرضع، فضلا عن أن أثر لدغة الناموس، تستغرق وقتا طويلا حتى يزول أثرها، ومتى يجب اللجوء للطبيب.

بعض النصائح لمواجهة لدغات الناموس

وذكر التقرير بعض النصائح الفعالة التي تجعلك في حماية من لدغات الناموس، وبعض الإجراءات الطبية العاجلة للتعامل معها :

اهتم بأن يرتدى طفلك خاصة الرضيع ملابس غير خفيفة وتغطى اليدين والأرجل بالكامل

لا تستخدم مبيد للحشرات والناموس، استبدله بطارد للناموس، بضوابط معية وبنسبة أمان عالية ودون اسراف

هناك زيوت مثل زيت الليمون يتم استخدامه لطرد الناموس، لا تستخدمه في حال وجود حديثى الولادة

قم بتغطية عربات الأطفال وسرائرهم بالناموسية

إذا أصاب طفلك تحسسا ملحوظا وكبيرا من قرص بعض الناموس، يجب أن تزور طبيبه للضرورة

استخدم المنتجات التي يصفها طبيب طفلك وطبيبك لتهدئة الجلد بعد لدغ الناموس

لا تستخدم الرزاز الخاص بالناموس على عيون أو فم أو ايدي طفلك

إذا كان لديك أو لدى طفلك جرح لا تستخدم الرزار

وجد أن تنظيف الملابس أولا بأول وعدم تركها للعرق والتعفن يقلل من نسب التعرض للناموس