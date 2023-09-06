مقتل مزارع فى مشاجرة فى عين غصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى مزارع مقيم قرية عين غصين بالإسماعيلية مصرعه فى مشاجرة نشبت بينه وبين 3 آخرين، بسبب خلافات عائلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة فى قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة وتبين حدوث مشاجرة بين كل من" أحمد. ح.ع"40 عاما مزارع متوفى طرف أول، وكل من "أحمد.م.ح"42 عاما مزارع، وإبراهيم.م.ح 30 عاما مزارع، وإبراهيم.ال.ا 26 عاما مزارع طرف ثان.. جميعهم مقيمون فى عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية.

وبسؤال شقيق المجنى عليه اتهم الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على شقيقه بسبب النسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفروا هاربين.

تمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على المتهمين. وتم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.