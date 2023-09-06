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مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة سياحية من المطارات الأوروبية اليوم

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة سياحية من المطارات الأوروبية اليوم مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 14 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
 
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من المانيا، ورحلة من بولندا، ورحلة سلوفاكيا، ورحلة من بودابست، ورحلة من النمسا، و3 رحلات من مطارات إيطاليا، ورحلتين من التشيك.
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

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