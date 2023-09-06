مصرع شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص يحمل جنسية دولة أفريقية مصرعه نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة ثلاجة المستشفى المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن شخصا يحمل جنسية دولة أفريقية، سقط من عقار مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.