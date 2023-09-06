مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى انهيار منزل بحدائق القبة

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، إثر انهيار منزل فى حدائق القبة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتم رفع الانقاض بالكامل وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور انتقلت قوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة الى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين .

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما واصيب 4 آخرين جراء الحادث، ويقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين اخرين، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة .