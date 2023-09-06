مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم، الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل جنوب أسوان، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "دوبل كابينة" على طريق أبوسمبل جنوب أسوان، بالقرب من الكيلو 12 بنطاق المدينة السياحية، ووجه مدير المرفق الدكتور محمد الدخيلى، الدفع ب4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ.

وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، تم نقل المصابين لمستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن جثمان المتوفيين.