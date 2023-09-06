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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حريق شقة بمصر القديمة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 09:50 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حريق شقة بمصر القديمة السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 أخرين إثر حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وانتقل رجال الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك، بجوار مجمع المدارس بقسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتبين وفاة شخصين إثر احتجازهم داخل النيران، وأصيب 2 أخرين بحالة اختناق جرى إسعافهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

أمن القاهرة

حريق شقة

اخبار الحوادث

مصر القديمة

السيطرة على حريق



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