اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع سائق إثر حادث تصادم تريلا وسيارة سوزوكى بطريق المناشى الخطاطبة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:23 م
مصرع سائق إثر حادث تصادم تريلا وسيارة سوزوكى بطريق المناشى الخطاطبة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى سائق مصرعه إثر حادث تصادم سيارة سوزوكى وتريلا أعلى طريق المناشى_الخطاطبة بدائرة قسم منشأة القناطر فى الجيزة، وتم نقل المتوفى إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المناشى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة سائق وتم نقله للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 

طريق المناشى

اخبار الحوادث

حادث مرورى

اخبار عاجلة

امن الجيزة

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة