مصرع سائق إثر حادث تصادم تريلا وسيارة سوزوكى بطريق المناشى الخطاطبة

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى سائق مصرعه إثر حادث تصادم سيارة سوزوكى وتريلا أعلى طريق المناشى_الخطاطبة بدائرة قسم منشأة القناطر فى الجيزة، وتم نقل المتوفى إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المناشى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة سائق وتم نقله للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.