وأضاف سوليفان -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن بايدن سيطلب من الدول الأعضاء في المجموعة منح إعفاءات قروض للدول النامية لمساعدتها على تجاوز أزماتها.

وأشار إلى أن قمة العشرين ستبحث تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن بايدن سيؤكد على دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر ذلك.

وأكد سوليفان أن بايدن يتطلع إلى مواصلة الحوار مع نظيره الصينى، شى جين بينج، وذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي قد عبر عن خيبة أمله بعد تقارير تحدثت عن غياب الرئيس الصيني عن القمة.