مدير مهرجان المسرح العربى: الهيكل الإدارى 90% شباب دون الـ30

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربى، عن الهيكل الإداري للمهرجان عبر الصفحة الرسمية فى دورته الرابعة التى تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة ورئاسة والدكتورة نبيلة حسن.

وقال عصمت في بيان اليوم، إن 90% من الهيكل الإداري للمهرجان لم يتخطوا الـ30 عاما، ومعظمهم من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأكد أن تنظيم مهرجان بهذا الحجم من قبل الطلاب والمواهب الشبابية يأتي تماشيا مع خطة تمكين الدولة للشباب، إذ إن ذلك يعدهم للقدرة على تنظيم كافة الفعاليات الكبرى مستقبلا.

وأشار إلى أن طاقات الشباب الهائلة من النماذج الواعدة يثرى من قيمة المهرجان كونهم قادرين على القيام بهذه الأعمال الإدارية المرهقة، بما يتمتعوا به من حيوية الشباب وشغف النجاح.

جاء ذلك قبل يومين من انطلاق المهرجان المقرر افتتاحه بعد غد الجمعة، في مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى يوم 18 سبتمبر الجاري، حيث يختتم في دار أوبرا الإسكندرية بحضور الفنان ماجد الكدواني وتكريم العروض الفائزة وعدد من الفنانين خريجي المعهد لما قدموه من أعمال فنية مميزة.