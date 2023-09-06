مدير "تعليم المنوفية" يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد مع مديرى الإدارات

عقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية، بحضور طارق سعد وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، مديرى عموم الإدارات التعليمية والوكلاء، لمناقشة خطة العمل والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.و التأكيد علي تفعيل القرارات الوزارية.

وتناول الفولى عدداً من النقاط الهامة والرئيسية خلال الاجتماع، منها التأكيد على استعدادات الإدارات التعليمية لعقد الانتخابات الرئاسية بمقر المدارس المتخذة لجان انتخابية، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والتأكيد على إعادة توزيع المعلمين، وتنفيذ كافة أوامر النقل والندب على مستوى الإدارات التعليمية، وتفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولي، والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبل بداية العام الدراسي، وتفعيل الكتب الدورية رقم 27 لسنة 2021 بشأن ضبط عمليات تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي العام.

كما أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على تكثيف المتابعات لرصد واقع استعدادات المدارس والتأكيد على جاهزيتها للدراسة على أن يتم تركيز خطط المتابعة على المدارس التي بها مشاكل فنية أو سلبيات، مع موافاة إدارة المتابعة بالمديرية بتقرير أسبوعي عن موقف المتابعة وما تم ازالته من سلبيات أولا بأول، وضرورة الانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية 2023/2024 وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس ، كذلك الانتهاء من الحصر الدقيق لأعداد أجهزة التابلت المطلوبة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024.