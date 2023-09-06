مديرية الإسكان بالشرقية تنتهى من 7 مشروعات خدمية لافتتاحهم خلال العيد القومى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بتكلفة 18مليون و700 ألف جنيه كالآتى:

إحلال وتجديد مبني الحملة الميكانيكية بحي ثان الزقازيق بتكلفة 4 مليون و 700 ألف جنيه.

استكمال انشاء ورفع كفاءة وحدة التضامن الاجتماعى ببردين بمركز الزقازيق بتكلفة 580 ألف جنيه.

رفع كفاءة وتطوير مبني إدارة ووحدة الزقازيق البيطرية بتكلفة 815 ألف جنيه.

صيانه وترميم وانشاء ملحق مركز الشرقية للأسنان التابع لمديرية الشئون الصحية بتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه.

انشاء وتشطيب وحدة التضامن الاجتماعي بكفر النجار التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتكلفة مليون و 300 ألف جنيه.

انشاء وتشطيب المرحلة الاولي من وحدة الإنقاذ النهري بمدينة بلبيس بتكلفة 4 مليون و 800 ألف جنيه.

انشاء وحدة إطفاء بحر البقر ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز الحسينية بتكلفة 3 مليون و 900 ألف جنيه.

وأوضح أن ذلك ضمن تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.