محافظ الغربية: انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلى بالمحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلي بحي ثان المحلة الكبرى، في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح رحمي أن مراحل التطوير شملت عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة المحلة الكبرى في كافة القطاعات بها بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج مشيرا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.