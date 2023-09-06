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محافظ الجيزة يتفقد مشروع المنطقة التجارية والترفيهية بالمريوطية.. فيديو

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:53 م
محافظ الجيزة يتفقد مشروع المنطقة التجارية والترفيهية بالمريوطية.. فيديو محافظ الجيزة يتفقد مشروع المنطقة التجارية
كتبت – مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الشيشينى بطريق المريوطية، موجهاً بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها.

وشدد اللواء أحمد راشد على متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقاً للعقود المبرمة، لافتا إلى ضرورة تدعيم الساحات والمواقف ومنطقة الأكشاك الحضارية بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الأمثل مع مراعاة دعمها بالمظلات.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطة لتشغيل مواقف السرفيس الجاري إنشاءها على القطاعات المغطاة مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين عقب الانتهاء من الأعمال والتجهيزات اللازمة.


ترعة المريوطية

المريوطية

محافظ الجيزة

الجيزة



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