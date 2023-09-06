محافظ أسوان يكرم أسرة عامل توفى بصعق كهرباء أثناء تركيب كشافات إنارة.. صور

وسلم المحافظ، أسرة الفقيد مبلغ مالى مساهمة ومشاركة من المحافظة فى تلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن إهداء درع المحافظة، وتسليم شهادة تقدير تحمل أسم المتوفى جمال محمود عرفاناً بتفانيه فى عمله بجد وإخلاص ليكون نموذجاً يحتذى به.

وخلال لقاءه بأسرة الفقيد جمال محمود بحضور شقيقه وزوجته وأولاده مصطفى وجنا ، وأيضاً شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأفراد الأسرة ، والتواصل المباشر معهم للوقوف على أى مطالب أو إحتياجات لتوفير حياة كريمة لهم، كما سلم المحافظ، كرسى متحرك من مبادرة " الناس لبعضهم " لأبنه الفقيد مريم جمال 15 سنة ، والتى تعانى من شلل نصفى لمساعدتها على الحركة والتنقل فى سهولة ويسر.

فيما قدمت أسرة الفقيد جمال محمود شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة ، والمشاعر الطيبة تجاههم ، وجبر خاطرهم ، وحرصه للوقوف على مطالبهم ، والتوجيه لتلبيتها بشكل فورى وسريع.



لقاء المحافظ وأسرة العامل



محافظ أسوان مع أسرة الفقيد



محافظ أسوان يسلم نجل العامل المتوفى كرسى متحرك



محافظ أسوان يكرم أسرة الفقيد



محافظ أسوان يلتقى أسرة العامل



