محافظ أسوان يستقبل فريق مشروع الدعم الفنى التابع لوزارة التنمية المحلية

أسوان- صلاح المسن

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، بالإضافة إلى الدكتور ولاء جاد الكريم الاستشارى الاقتصادى والاجتماعى، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع، والمهندس كريم إبراهيم استشارى التخطيط العمرانى للمشروع.

وتناول اللقاء تحديد التدخل المقترح لدعم الاقتصاد المحلى، ودراسة المشروعات التى يمولها مشروع الدعم الفنى بالتعاون مع المحافظة فى إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة بأسوان، والتى من أهمها مجمع صناعى لمنتجات التمور، وقطاع التعامل مع المخلفات الصلبة، ومجمع خدمات دعم صناعة النباتات الطبية والعطرية.

كما تم مناقشة مجال التطوير المؤسسى للمحافظة ، وتبادل الأفكار والأراء حول الهيكل المؤسسى المقترح من الوزارة ، وعقب ذلك قام فريق عمل المشروع بعقد جلسات مع القيادات التنفيذية والمجلس الاقتصادى بالمحافظة بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور الفيصل عبد الحميد عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، على أن هناك إهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الإستثمار ، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للإستثمار فى كافة القطاعات ، فى ظل متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لإستعراض رؤية وتصور المحافظة ، وعرض المقومات الإستثمارية والمزايا التنافسية لتحويلها إلى فرص إستثمارية واعدة وحقيقية تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية .

ولفت إلى أهمية اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدراسة الجدوى لمشروع إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بأسوان وإدفو، وكذا دراسة إقامة مصنع آخر للمخلفات الزراعية باعتبار ذلك أولوية أولى ليصبح مجمع متكامل يتم إدارته بأسلوب وفكر علمى نموذجى واحترافى، مع تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منه، والتى من أبرزها التخلص الآمن والإستثمارى للمخلفات والارتقاء بمنظومة النظافة العامة بما يتماشى مع المكانة التاريخية والحضارية ، والظهور بالمظهر الجمالى الراقى لمحافظة أسوان باعتبارها محافظة سياحية من الدرجة الأولى وأفضل مشتى عالمى جاذب للحركة السياحية، وعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

فيما قدم الدكتور خالد عبد الحليم شكره لمحافظ أسوان لما يقوم به من بناء كوادر وعناصر بشرية متميزة ، ليكون ذلك بمثابة تجربة رائدة برؤية متكاملة، موضحاً بأننا نستلهم من خلال هذه الجلسات التعرف على الأفكار والمقترحات لنبنى مشروع تنموى والوصول لتنفيذ نشاط اقتصادى يراعى البعد الاجتماعى.