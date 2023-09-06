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قطع المياه اليوم عن 6 قرى فى المنوفية لغسيل الشبكات.. التفاصيل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:00 ص
قطع المياه اليوم عن 6 قرى فى المنوفية لغسيل الشبكات.. التفاصيل قطع المياه - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه  اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، عن قرى الوحدات  المحلية بقورص، وكفر الطراينة بمركز أشمون، وفيشا الكبرى، وسدود بمركز منوف، كفر أبنهس بمركز قويسنا ، كفر البتانون بمركز شبين الكوم من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
 
 
وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
 
 
 
 
 


 

 


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