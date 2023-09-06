قطع المياه اليوم عن 6 قرى فى المنوفية لغسيل الشبكات.. التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، عن قرى الوحدات المحلية بقورص، وكفر الطراينة بمركز أشمون، وفيشا الكبرى، وسدود بمركز منوف، كفر أبنهس بمركز قويسنا ، كفر البتانون بمركز شبين الكوم من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
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