ضبط 40 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة والتصدى لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر، وحجبها عن التداول لرفع أسعارها لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى، تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية اعتزام شخصين تهريب كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة محملة بـ (41000 عبوة سجائر) أجنبية الصنع، "مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من (ثلاثة ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.